Игорь Бабушкин обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан развитие сотрудничества

Традиционно в «Каспийском медиафоруме», который проходит в эти дни в Астрахани, принимает участие делегация из Узбекистана.

Губернатор Астраханской области провел встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан Ботиржоном Асадовым.

"Мы очень это ценим. Для Астраханской области Узбекистан является одним из важнейших партнеров в Центральной Азии, с которым нас объединяют тесные экономические и гуманитарные связи. На межрегиональном уровне тесные контакты поддерживаем с Хорезмской областью. В прошлом году мы подписали план мероприятий по развитию сотрудничества на ближайшие 3 года", - отметил на встрече с послом Узбекистана губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Глава региона с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан Ботиржоном Асадовым обсудил реализацию совместных проектов.

"Мы открыты для расширения всестороннего сотрудничества", - отметил Игорь Бабушкин.