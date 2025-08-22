Игорь Бабушкин поблагодарил посла Ирана за содействие в организации фестиваля «Каспийские сезоны»

"Иран входит в число ключевых партнёров Астраханской области. По итогам прошлого года наш общий товарооборот вырос на 50%, демонстрируя высокие темпы роста экспорта и импорта", - отметил на встрече с послом Ирана в России глава Астраханской области.

Вопросы расширения сотрудничества в промышленно-транспортной сфере стали главной темой встречи Игоря Бабушкина и посла Ирана в России Казема Джалали. Посол прибыл в Астрахань для участия в Каспийском медиафоруме.

Особое внимание уделили углублению контактов с провинциями Гилян и Мазандаран.

"Отдельные слова благодарности за содействие в организации нашего фестиваля «Каспийские сезоны». Благодаря поддержке Посольства Ирана в России и Генерального консульства Ирана в Астрахани, зрители смогут насладиться выступлением выдающегося иранского скрипача и дирижера Амина Гафари. Также традиционно в рамках фестиваля пройдёт День Ирана. Будем стремиться развивать многостороннее взаимодействие с Ираном, которое приносит ощутимую пользу жителям обоих государств", - отметил в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.