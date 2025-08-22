Глава Татарстана заявил, что дети мигрантов не виноваты в незнании русского языка

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов заступился за детей мигрантов, заявив, что они не виноваты в том, что не знают русского языка.

"Ну как ребенка в школу, значит, не пустят? Где он должен быть? Что, он виноват, что язык [не знает]?" — приводит слова Минниханова издание "Бизнес Online".

Руководитель республики призвал работать над обучением мигрантов в школах и вузах русскому языку "бережно". По его мнению, любой ребенок может выучить русский язык за три-четыре месяца.

Напомним, с 1 апреля 2025 года дети мигрантов обязаны сдать тест на знание русского для поступления в школу. Как рассказали в Рособрнадзоре, экзаменация нужна детям мигрантов для успешного освоения школьной программы наравне с учениками из России. Для положительного результата тестирования требуется оценка "удовлетворительно". При более низкой ребенку дадут возможность пройти допобучение русскому языку. Повторно экзамен можно сдать не ранее чем через три месяца.

В Рособрнадзоре заявляли, что только около 20% сдающих экзамен по русскому языку детей мигрантов с ним справляются. А бОльшая часть детей не допускается из-за неправильного пакета документов при заявлении.

в Госдуме сообщили, что число иностранных учеников, допущенных к обучению в школах, значительно сократилось в ряде регионов России после вступления в силу закона, запрещающего зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка и без предоставления документов, подтверждающих законность их нахождения на территории РФ.