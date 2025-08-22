Лет ми спик: с 1 сентября в средней школе на треть сократится изучение иностранного языка

Уже с 1 сентября этого года для учеников 5-7 классов на треть сократится число часов, посвященных изучению английского (а также французского, испанского и китайского) языка – Минпросвещения России уже разработало соответствующий проект приказа.

До сих пор на изучение иностранного языка в 5-7 классах отводилось три часа в неделю, но теперь будет по два часа. И только в 8-9 классах оставили норму в три часа.

Примечательно, что изучать немецкий язык по два часа начнут только с 2026 года, передает ТАСС.

В Минпросвещения заявили, что "сокращение часов не отменяет предмет, а направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане". "Базовый уровень владения иностранным языком будет обеспечен в рамках установленного объема часов", - считают в ведомстве.