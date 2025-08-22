Бывшему замглавы Дегтярска ужесточили приговор и отправили в колонию

Суд ужесточил приговор бывшему заместителю главы Дегтярска Виктору Солдатову. На реальном сроке вместо условного настояла прокуратура.

Напомним, Солдатов, выступая в качестве посредника, в 2024 году передал главе Дегтярска Вадиму Пильникову взятку от учредителя ООО "Жилые кварталы". Деньги передавались за общее покровительство при приемке работ по муниципальным контрактам и содействие в предпринимательской деятельности организации. При этом 1,7 млн рублей экс-чиновник оставил себе в виде вознаграждения. Сообщалось, что бывший замглавы признал вину.

Гособвинитель просил назначить Солдатову 7 лет и 8 месяцев колонии строгого режима, со штрафом в размере трехкратной суммы взятки. Также экс-чиновника требовали лишить права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 5 лет.

28 мая Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор. Виктор Солдатов был признан виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Ему назначили 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также Солдатов был оштрафован на 1,6 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, надзорное ведомство, не согласившись с мягкостью приговора, принесло на него апелляционное представление, попросив усилить наказание. Сегодня, 22 августа, Свердловский областной суд вынес решение.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, приговор был изменен – явка с повинной исключена из числа смягчающих обстоятельств, а условное наказание заменено на реальное. Ближайшие 3,5 года Виктор Солдатов проведет в колонии строгого режима.

Сразу после оглашения решения он был взят под стражу в зале суда.