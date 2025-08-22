Прокуратура отменила уголовные дела по питерским проектам застройщика "Самолет"

Уголовные дела в отношении петербургского подразделения группы компаний "Самолет" отменены по решению прокуратуры. По мнению надзорного ведомства, ситуация должна решаться в рамках гражданских исков, передает РБК со ссылкой на осведомленный источник.

Накануне сообщалось, что СКР возбудил уголовные дела и пришел в офис застройщика в Петербурге. Дела касаются задержек с вводом жилых комплексов "Новое Колпино" и "Курортный квартал".

В компании отрицать проблемы не стали, указали, что проблемы со сдачей объектов были обусловлены нехваткой рабочей силы, но сейчас работа на них идет ускоренными темпами, корпуса комплексов постепенно сдаются, дольщики получают ключи.

По данным издания, в материалах проверки прокуратуры говорится об отсутствии признаков состава преступления: действий по обману участников долевого строительства не предпринималось.

На этих новостях акции "Самолета" отыгрывают вчерашнее падение, передает "Фонтанка".