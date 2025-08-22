Трамп "очень зол" из-за ударов ВСУ по нефтепроводу "Дружба"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал президенту США об атаках ВСУ на российский нефтепровод "Дружба", который сегодня уже в третий раз приостановил поставку нефти в Венгрию.

"Я обратился к американскому президенту за помощью. Украинцы постоянно обстреливают нефтепровод "Дружба". Они сделали то же самое с "Северным потоком". Правда и там всплыла наружу. Трамп ответил", - сообщил Орбан. По его словам, президент США был "очень зол" из-за атак украинцев на нефтепровод.

Венгерский премьер сообщил, что отправил письмо Трампу перед его саммитом с Путиным на Аляске. Пожаловался: "Украина наносит удары по нефтепроводу "Дружба" в России. Этот трубопровод снабжает Венгрию и Словакию — две страны, у которых нет других источников импорта сырой нефти. Венгрия поддерживает Украину электроэнергией и бензином, а та в ответ бомбит трубопровод, поставляющий нам нефть. Крайне недружественный шаг! Желаем президенту Трампу всяческих успехов в его стремлении к миру!".

На это Трамп ответил: "Виктор, мне неприятно слышать об этом. Я очень зол. Расскажите Словакии, что вы – мой отличный друг".