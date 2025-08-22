В Тюменской области депутатами муниципальных дум могут стать 18 участников СВО

В Тюменской области, как и в других регионах УрФО, уже через несколько недель пройдут различные выборы. Подготовку к ним губернатор Тюменской области Александр Моор обсудил с уральским полпредом президента Артёмом Жогой.

В Тюменской области пройдут выборы в думы Тобольска, Ишима и ещё 21 муниципального округа, а также дополнительные выборы депутатов думы Тюмени по двум одномандатным округам, отметил в своем докладе Александр Моор. На депутатские мандаты претендует 941 кандидат, в том числе 18 участников специальной военной операции.

В списки избирателей включены 570 тыс. человек. В регионе будут действовать 722 избирательных участка. Досрочное голосование на отдалённых или труднодоступных территориях начнётся 6 сентября. Полпред главы государства обратил внимание региональных органов власти на техническое оснащение избирательных участков и обеспечение безопасности. В единый день голосования все избирательные участки в Тюменской области будут оснащены необходимыми техническими средствами, сообщил Александр Моор.

"Для обеспечения безопасности жителей региона в период подготовки и проведения выборов принимаем все необходимые меры. Рассмотрели этот вопрос на заседании областной Антитеррористической комиссии. 13-15 сентября личный состав органов внутренних дел будет переведен на усиленный вариант несения службы", – акцентировал внимание губернатор.

Комментируя итоги совещания, Александр Моор выразил уверенность в том, что жители региона исполнят свой гражданский долг и примут активное участие в едином дне голосования, сообщает пресс-служба главы региона.