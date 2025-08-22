Суд поддержал взыскание с издательства "Просвещения" "незаконного дохода" на два миллиарда рублей

Суд встал на сторону Федеральной антимонопольной службы в деле о взыскании с издательства "Просвещения" 2,3 млрд руб. Антимонопольщики считают, что издательство незаконно обогатилось, завышая цены на учебники. Теперь так считает и Арбитражный суд Москвы.

Ранее ФАС предписала издательству передать в бюджет "незаконно полученный доход" в 2,3 млрд руб. "Просвещение" попыталось оспорить решение антимонопольщиков.

Сама ФАС обратила внимание на издательство после поручения спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко разобраться с резким ростом цен на учебники "Просвещения": стоимость учебной литературы, по словам Матвиенко, выросла в полтора раза, при этом возник дефицит книг.

В итоге ФАС пришла к выводу, что "Просвещение" установило монопольно высокие цены на учебники по русскому языку, истории и биологии, передает РБК. В издательстве объяснили повышение цен ростом производственных издержек на печать и расходные материалы. В ФАС же посчитали, что себестоимость учебника, который продавался за 700 руб., составляла всего 277 руб.

50% издательства "Просвещение" принадлежит госкорпорации ВЭБ.РФ. Также есть информация о том, что еще 25% принадлежат Российскому фонду прямых инвестиций.