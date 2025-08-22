Прокуратура не стала обжаловать приговор екатеринбургской опекунше-убийце

Прокуратура не стала обжаловать приговор Веронике Наумовой из Екатеринбурга, осужденной за убийство опекаемого ею маленького Далера и ряд других преступлений. Однако апелляцию может подать сама Наумова.

Напомним, в конце июля опекунше по совокупности всех преступлений (их было более 60) назначили 24 года колонии общего режима. По некоторым эпизодам ее освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Также с Наумовой взыскан 1 млн рублей компенсации морального вреда в пользу отца убитого мальчика.

Племянник опекунши Даниил Егольников, который обвинялся в истязании и незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, не связанном с похищением, получил 5 лет колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда, так как не находился под арестом. С него взыскано более 244 тысяч рублей процессуальных издержек.

Как сообщается в электронной картотеке Свердловского областного суда, на сегодняшний день на приговор подано три апелляции: две от адвокатов и одна – от осужденного. Последняя поступила на этой неделе. В пресс-службе облсуда Накануне.RU уточнили, что приговор обжалован Егольниковым, а также защитниками Наумовой и Егольникова. От прокурора апелляционное представление не поступило и уже не поступит, потому что срок для его подачи истек.

Вместе с тем, от самой Наумовой еще может поступить апелляция, так как у осужденных срок подачи исчисляется с момента получения копии приговора. Известно, что жалобы будет рассматривать Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.

Ранее в прокуратуре отмечали, что в ходе следствия Вероника Наумова свою вину признала частично, а Даниил Егольников – полностью.