ООН: В секторе Газа впервые объявлено состояние катастрофического голода

В ООН заявили, что в секторе Газа впервые объявлено состояние катастрофического голода.

В заявлении, которое публикует Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций, говорится, что более полумиллиона человек в секторе Газа "оказались в ловушке голода".

Прогнозируется, что к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что общее число погибших от недоедания на фоне кризиса с поставками продовольствия в сектор Газа возросло до 217, включая 100 детей.

В июле СМИ писали, что Германия тормозит санкции ЕС в отношении Израиля из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа.