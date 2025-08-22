В желаемом будущем россиян ослабла ценность семьи - исследование

Счастливая семья стала значительно реже упоминаться россиянами в образе своего желаемого будущего. При этом выросло значение материального достатка и личное саморазвитие. Такие данные опубликованы в журнале "Вестник института социологии" авторов из Красноярска и Института научной информации по общественным наукам РАН по результатам опроса жителей Красноярского края.

Респондентам предлагалось представить себя через 10 лет и назвать характеристики своей желаемой жизни по школе "обязательно", "возможно", "маловероятно". Результаты 2023 года сравнивались с опросом 2015 года. Если 10 лет назад хорошую семью как обязательное условие своей жизни назвали 69%, то сейчас лишь 48%. Обязательный материальный достаток в 2015 упомянули 51%, а в 2023-м - 59%.

Также выросло значение интересной и творческой работы - с 28% до 45%. Регулярное чтение, театры, концерты - с 25% до 35%.

Но наибольший скачок продемонстрировала такая ценность, как духовное развитие, нравственное самосовершенствование - с 30% до 59%. Однако это рассматривается в отрыве от семьи. При этом заметно прибавили такие меркантильные ценности, как престиж, восхищение окружающих и руководящая должность.

Можно отметить наблюдающуюся поляризацию в части отношения к религии. Это проявляется в том, что, с одной стороны, все больше людей считают обязательной частью своей жизни веру в Бога, а с другой - все больше людей говорят о неважности этого.

Наибольший интерес представляет обобщение результатов опроса. Были выявлены три главных модели в массовом бессознательном жителей. Как тогда, так и сейчас главной является "Властно-престижно-гедонистическая". Ее описательная сила, которую можно считать "весом", выросла с 31% до 35%. А вот на второй и третьем позициях произошли изменения. Если прежде это была духовно-религиозно-альтруистическая модель (вес 12%) и семейно-трудовая (11%), то теперь семейно-гедонистическая (17%) и альтруистическо-религиозная (6%).

Эти изменения объяснимы. По данным опросов ВЦИОМ за 2012 и 2024 гг., с 18% до 24% выросла доля респондентов, имеющих взгляды, несовместимые с семейной жизнью; им главное жить для себя. Причем больше всего выросла доля сторонников подобных взглядов среди людей в возрасте от 30 до 36 лет. А среди более молодых респондентов до 25 лет - около 50%.