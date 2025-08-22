22 Августа 2025
Образование Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

6 новых и 11 капитально отремонтированных школ Челябинской области примут учеников 1 сентября

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично проверил готовность образовательных учреждений областного центра к началу нового учебного года.

Средняя школа № 108 им. Героя РФ А.В. Яковлева, расположенная в Челябинске на улице Уральской, работает с 1955 года, рассчитана на 1560 учеников. Учреждение расположено в трех зданиях, в которых оснащены 52 учебных кабинета.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер осмотрел школьные помещения, ознакомился с результатами проведенных в них за последние годы работ.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Так, в учебном заведении установили систему контроля и управления доступом, провели ремонт и оснащение учебных кабинетов, обновили систему отопления, заменили оконные блоки и входные группы. В следующем году здесь сформируют уникальное образовательное пространство «Точка пересечения искусства и знаний».

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Губернатор в ходе осмотра отметил, что состояние школы зависит не столько от новизны здания, сколько от людей, которые в ней работают и подчеркнул, что в СОШ № 108 эти составляющие присутствуют.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«В регионе много разных школ, в том числе построенных в советское время, и каждой школе нужно уделять время и внимание. Все зависит от людей, педагогического состава. Это важно. Вы молодцы, желаю вам успехов, школа замечательная», – подчеркнул Алексей Текслер.

Учителя школы с удовольствием демонстрировали нововведения, которые делают процесс обучения удобным и современным.

Так, в кабинете биологии, например, появились новые умные микроскопы. Все, что видят ребята, теперь можно выводить на доску.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

"Дальше с картинкой можно работать. Я могу подписать необходимую структуру. Например, вот это чечевички", – поясняет учитель биологии СОШ № 108 Наталья Пляшник.

Учитель физики с 30-летним стажем Наталья Назарова отметила изменения в классе, которые повысили безопасность процесса обучения.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

"По традиции электричество проводится к столам стационарно: то есть под полом была проводка. Потом ее убрали, в виду того, что это неудобно и небезопасно. Сейчас столы можно передвигать как угодно", – пояснила Наталья Назарова.

Все учебные помещения образовательного учреждения оснащены современной мебелью, необходимыми техническими средствами. В школе работают музей, военно-патриотический клуб, пресс-центр и театральная студия. А для занятий физической культурой имеется футбольное поле, хоккейный корт, площадки для баскетбола и волейбола, беговая дорожка, зоны для занятия гимнастикой и воркаутом.

В СОШ № 53, расположенной на улице Овчинникова, губернатор оценил результаты комплексного ремонта основного здания. Школа является объектом культурного наследия. В ней проходят обучение 1200 ребят, которым преподают 54 педагога.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

В ходе ремонта была обновлена материально-техническая база, осуществлен капремонт спортивной инфраструктуры. Провели повышение уровня безопасности благодаря установке современного оборудования.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

"Стен недостаточно. Надо и мебель менять, и все это. То, что объект, само здание историческое, 1935 года, и эксплуатируется хорошо, но оно должно отвечать всем современным требованиям", – подчеркнул в ходе осмотра губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Завершая объезд учебных учреждений глава Южного Урала посетил новый детский сад № 2, расположенный в микрорайоне № 48 (Парковый), рассчитанный на 140 малышей. Он проверил готовность учреждения к открытию, запланированному на сентябрь текущего года. В микрорайоне «Парковый» наблюдается положительная динамика, здесь уже функционируют девять дошкольных учреждений.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«Работа, связанная с модернизацией образования, комплексная и поставлена у нас в регионе на отдельный контроль», – отметил губернатор.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Напомним, в 2025 году в регионе запланирован капитальный ремонт восьми школ, одного детского сада и двух колледжей. А в течение ближайших двух лет в планах – модернизация еще 46 зданий. В этом году также ожидается ввод в эксплуатацию шести новых школьных зданий - 2 новые школы в Челябинске, одна в Магнитогорске и новый корпус школы в поселке Увельском. До конца года строительство школ завершится в Верхнеуральском муниципальном округе и Верхнеуфалейском городском округе.

«С 2022 года в Челябинской области капитально отремонтировали 34 средние общеобразовательные организации», - привела данные заместитель министра образования Челябинской области Вера Полетаева.

В 2026-м модернизируют в регионе 5 детских садов, 16 школ и техникумов.

Вера Полетаева также уточнила, что школы региона обеспечены кадрами почти на 97%, из них 27% — учителя моложе 35 лет.

Напомним, в Челябинской области молодым специалистам положена выплата в размере 300 тысяч рублей, которые разбивают на 3 года. Планируется, что в этом году деньги получат 1250 человек.

Теги: 1 сентября, школы, алексей текслер, новый учебный год, педагоги


