Илон Маск подбивал Цукерберга купить разработчика ChatGPT

Илон Маск пытался подбить Марка Цукерберга на совместную покупку OpenAI (разработчик ChatGPT). Об этом стартап, с которым Маск ведет тяжбу, сообщил в суде.

OpenAI заявила, что Маск назвал Цукерберга, генерального директора Meta* Platforms Inc., одним из людей, с которыми он общался по поводу возможного финансирования сделки по покупке разработчика ChatGPT. При этом официальной оферты не было, ни Цукерберг, ни Meta* не подписывали даже письмо о намерениях.

В итоге формально Маск сделал предложение на $97,4 млрд самостоятельно, и совет директоров OpenAI официально отклонил предложение Маска в феврале.

Десять лет назад Маск работал с Сэмом Альтманом над созданием OpenAI, прежде чем запустить конкурирующий стартап xAI. Он оказался втянут в судебную тяжбу с OpenAI, неоднократно пытаясь помешать планам стартапа по реструктуризации в более традиционную коммерческую компанию. Миллиардер подал два иска против OpenAI, обвиняя её в отступлении от основополагающих принципов компании, и обратился в суд с просьбой заблокировать реструктуризацию компании.

Доказательства того, что Маск тайно пытался убедить одного из главных конкурентов OpenAI помочь ему приобрести стартап, могут подорвать юридические претензии миллиардера о том, что партнёрство Альтмана с Microsoft Corp. осуществляется ради денег и идет в разрез принципом создания искусственного интеллекта. В ответ OpenAI тоже подала иск на Маска, обвинив его в преследовании и недобросовестной конкуренции.

Судья, рассматривавший иск, ранее заявил, что "попытки Маска интегрировать OpenAI в Tesla или превратить её в коммерческую компанию имеют значение, поскольку могут противоречить" его искам против Альтмана и OpenAI.

*корпорация Meta признана российским судом экстремистской организацией и запрещена в РФ