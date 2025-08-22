Студенты московских вузов в среднем тратят на аренду жилья почти 60 тысяч рублей

В среднем студенты московских вузов, которые снимают жилье, тратят на аренду около 57 тыс. руб. в месяц.

Медианный бюджет на эти цели в Москве и Подмосковье составляет 57,9 тыс. руб., с начала года цифра почти не изменилась, передает "Прайм" со ссылкой на подсчеты сервиса "Яндекс Аренда".

Студенты без работы чаще снимают студии и двухкомнатные квартиры, в которых можно жить с соседом. Студенты, которые сами зарабатывают, предпочитают однокомнатные квартиры.

Студенты, которые совмещают образование и работу, в среднем тратят на долгосрочную аренду чуть меньше тех, кто снимает жилье при финансовой поддержке родственников (56, 3 тыс. руб. против 59,5 тыс. руб.).

Аналитики отмечают, что студенты – это относительно небольшая доля арендаторов. И чаще всего они снимают жилье "вскладчину" с друзьями, однокурсниками, партнерами.

Ранее ректоры ведущих московских вузов рассказали, что в среднем около половины зачисленных на первый курс абитуриентов – это иногородние. Но сейчас даже для учащихся бюджетных отделений не всегда предусмотрены общежития.