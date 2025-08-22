В Сургуте экзамен по русскому языку выдержали чуть больше половины детей мигрантов

Озвучены данные по успешности сдачи детьми мигрантов экзамена по русскому языку в Сургуте.

"В этом году тест прошли 33 ребенка, из них 18 успешно зачислены в школы. Остальные пока не могут начать обучение ‒ незнание языка не позволит им осваивать программу", - сказала в интервью Siapress департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина.

В июле стало известно, что более половины детей мигрантов в Югре, которые сдавали обязательное тестирование по русскому языку перед зачислением в школы, не смогли набрать необходимое количество баллов. Всего заявки на тестирование для зачисления в школы региона подали заявки 107 человек из числа иностранных граждан. В России в целом к экзамену по русскому языку допущены лишь 498 детей мигрантов (17%) из 2 тыс. 868 подавших заявления.

С 1 апреля 2025 г. дети мигрантов обязаны сдать тест на знание русского для поступления в школу. Это нужно детям мигрантов для успешного освоения школьной программы наравне с учениками из России. Для положительного результата тестирования требуется оценка "удовлетворительно" и выше. При более низком показателе ребёнку дадут возможность пройти дополнительное обучение русскому языку. Повторно экзамен можно сдать не ранее, чем через три месяца.