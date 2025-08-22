На Урале при странных обстоятельствах пропал врач – завотделением детской больницы

В уральском городе Березовский при странных обстоятельствах пропал заведующий отделением областной детской клинической больницы Виталий Лазутин.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, врача не могут найти с 16 августа. Поисками занимаются сотрудники полиции. По его сведениям, мужчина на постоянной основе живет в Екатеринбурге с семьей, а в пригород Березовского он прибыл еще в июне текущего года, где с тех пор и находился.

Известно, что с 4 августа доктор был в отпуске. Тревогу забила супруга разыскиваемого, когда 18 августа в 23:59 его телефон вдруг стал недоступен.

"На следующий день мобильный вновь заработал, но трубку никто не брал. 20 августа была та же картина, а вечером того же дня и до нынешнего момента телефон недоступен", - сообщил полковник Горелых.

По его данным, в розыске мужчины принимают участие не только сотрудники полиции территориального ОВД, но и родные пропавшего. Сегодня свой ресурс намерены использовать местные добровольческие поисковые отряды.

"Представители МВД задействовали кинолога ЦКС УМВД по Екатеринбургу и служебно-розыскную немецкую овчарку по кличке "Яграч", но четвероногий помощник довел сыщиков до ближайшего леса и прекратил работу из-за дождливой погоды", - добавил Валерий Горелых.

Об итогах поисковой операции он пообещал рассказать дополнительно. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего врача, просят сообщить в дежурную часть полиции Березовского по телефону: +7 999 368-03-42.

На официальном сайте областной детской клинической больницы сказано, что Виталий Лазутин – врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории. Он имеет стаж работы с 2007 года.