ОАК запатентовала проект широкофюзеляжного самолета

Объединенная авиастроительная корпорация зарегистрировала патент на широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет. Проект имеет три версии: укороченную, базовую (на 281 пассажира) и удлиненную. ТАСС пишет, что по техническим параметрам наиболее близким вариантом для этого проекта на рынке является Boeing 787-9 Dreamliner, но у российского потенциального самолета есть преимущества по эксплуатационным расходам. Но есть и недостатки: в отличие от "Дримлайнера", российский самолет пока существует только в виде патента.

Из патента следует, что эксплуатировать самолет предлагается на трассах от 10 до 13,5 тыс. километров. В максимальной компоновке в самолете предусмотрено 320 мест трех классов.

ТАСС не сообщает, какие двигатели предполагается использовать на этом самолете. Возможно, это будут ПД-35, о разработке которых уже очень давно ведутся разговоры, но подходящего проекта под них пока нет (кроме модернизированных Ил-96, от которых, впрочем, отказались).