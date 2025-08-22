Сырский попросил российского министра здравоохранения спасти его отца

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский написал письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой спасти отца, который живет в России и попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Ему 86 лет. Об этом написала российская телеведущая Анна Прохорова в своем телеграм-канале.

По ее словам, у Станислава Сырского заболевание головного мозга. Узнав о его состоянии, главком ВСУ вышел с ним на связь и отправил в Москву, так как во Владимире, где тот живет, лечение не дало результата. И он написал "очень личное" письмо Мурашко, которое передали через закрытые дипломатические каналы. После этого российские врачи "вытащили" старика, а главком ВСУ оплатил все их услуги. В ближайшие дни его отец уже вернется из больницы домой.

Информация об этом появилась еще месяц назад. Родители Сырского живут во Владимирской области. Его отец - ветеран вооруженных сил СССР и РФ. По данным СМИ, он поддерживает СВО и давно не имел отношений со своим сыном.

Как сообщалось, пасынок главкома живет в Австралии и тоже дистанцируется от своего отца, поддерживая Россию. Говорит, что тот всегда был очень властным, гордым, целеустремленным человеком, но никогда ничего плохого не говорил ни о России, ни о Донбассе, ездил в Россию. Украинцем он себя никогда не считал, а мову учить не хотел. Но изменил позицию в угоду обстоятельствам и открывшимся возможностям.

"Он Родину продал за карьеру. Он для меня предатель", - сказал Иван Сырский в прошлом году.