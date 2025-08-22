Поставки российской нефти в Венгрию снова приостановлены из-за атаки Украины

Третий раз за последнее время приостановлены поставки по нефтепроводу "Дружба" нефти из России в Венгрию из-за атаки Украины, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Ночью мы получили известие о еще одной - уже третьей за короткий период - атаке на нефтепровод "Дружба"... Поставки нефти в Венгрию снова остановлены! Это очередная атака на энергетическую безопасность нашей страны", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Предыдущая остановка перекачки нефти произошла 18 августа.