22 Августа 2025
Экономика Томская область
Фото: Накануне.RU

На ремонт изношенных коммунальных сетей Томская область получит почти 890 млн рублей

"Президиум правительственной комиссии по региональному развитию, которую возглавляет вице-премьер Марат Шакирзянович Хуснуллин, утвердил заявку Томской области на предоставление инфраструктурного кредита для модернизации коммунального хозяйства Томска," - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Владимир Мазур.

Общая сумма, которая поступит в регион составляет почти 890 млн рублей. Условия: срок кредитования – 15 лет, ставка по кредиту – 3% годовых, работы должны быть проведены в 2026-27 годах.

(2025)|Фото: t.me/mkhusnullin

Первый проект, который в Томской области будет реализован при поддержке Правительства РФ – это капитальный ремонт и реконструкция тепловых сетей общей протяжённостью 9 км. Инвестиции в его реализацию составят около 507 млн рублей. Второй проект предполагает модернизацию сетей водоснабжения протяженностью 6,5 км и водоотведения протяженностью 1,6 км. Инвестиции по второму проекту оцениваются в 383 млн рублей.

Владимир Мазур также добавил, что при определении проектов была проведена совместная с администрацией Томска работа по определению наиболее изношенных объектов, из-за состояния которых происходят самые частые раскопки на проезжей части, тротуарах, во дворах.

Коммунальная авария (фото 2011 года)(2024)|Фото: Накануне.RU

"Бюджетные инвестиции не будут заложены в тариф, жители не станут оплачивать проделанную работу. Реализация обоих проектов позволит привлечь и внебюджетное финансирование в сумме 230 млн рублей", - подчеркнул глава Томской области.

И поблагодарил Марата Хуснуллина за поддержку заявки, а также администрацию Томска и областной департамент ЖКХ – за проработку проектов.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

"Поручаю своему заместителю Анатолию Михайловичу Рожкову и мэру Томска Дмитрию Махине реализовать оба проекта с должным качеством и в срок, повысить устойчивость коммунального хозяйства областного центра", - заявил Владимир Мазур.

