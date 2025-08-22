СМИ: Переговоры по Украине дали трещину после заявлений Лаврова

Переговоры США и России по гарантиям безопасности для Украины дали трещину из-за требования Москвы, сообщает Bloomberg.

"Отказ Лаврова от гарантий безопасности фактически разрушил переговоры России с США", — заявил неназванный высокопоставленный европейский чиновник.

Отмечается, что причиной срыва стало требование Москвы об основе гарантий безопасности Украины на принципе "неделимой безопасности", то есть с участием России.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что гарантии безопасности Украины должны на равной основе обеспечивать США, Великобритания, Франция и Китай.

По мнению дипломата, Россия должна принимать участие в обсуждении гарантий безопасности для Киева. По его словам, на Западе, прежде всего в США, понимают, что всерьез обсуждать этот вопрос без России "это путь в никуда".