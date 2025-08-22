22 Августа 2025
Общество Томская область
Фото: t.me/mazur_70

Владимир Мазур сообщил, что в 2025 году сразу четыре молодежных центра появятся в Томской области

Владимир Мазур напомнил в своем телеграмм-канале, что он уже рассказывал о ходе ремонте исторического здания в Томске, где в будущем разместится Дом молодёжи. Губернатор Томской области сообщил, что это только один из четырех молодежных центров, которые будут открыты в регионе в этом году.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

"Департаменту по молодежной политике удалось создать интересные проекты и привлечь федеральное финансирование на создание еще трех молодежных пространств в разных муниципалитетах. Важно поддерживать молодежь не только в областном центре, но и в самых отдаленных районах нашего региона!", - подчеркнул губернатор Владимир Мазур.

Также до конца 2025 года для юных жителей Томской области  откроют свои двери - «ПроСтранство» (город Стрежевой, ул. Строителей, 60), Колпашевский молодежный центр (город Колпашево, ул. Кирова, 43), «Наше время» (рабочий посёлок Белый Яр, ул. Чапаева, 7).

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

Глава региона отметил, что такая инфраструктура в области появляется впервые, благодаря национальному проекту «Молодежь и дети» и региональной программе «Регион для молодых».

В молодежных центрах будут представлены открытые пространства для совместного творчества,  компьютерные клубы для работы по интересам, медиа-студии для реализации своих идей, спортивные залы и многое другое для активной и яркой жизни.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

"Для нас важно, чтобы будущие центры отражали реальный запрос молодежи. А потому дизайн-проекты, функциональное наполнение разработали вместе с молодыми людьми региона. И работаем вместе на благо нашей области!", - подчеркнул Владимир Мазур.

Теги: владимир мазур, молодежные центры, дом молодежи


