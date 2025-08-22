Около десяти взрывов прогремело над Волгоградом во время работы ПВО

Средства ПВО вновь отражают массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. Его слова передает пресс-служба администрации региона.

В результате падения обломков на юге города — в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона — возникли локальные возгорания сухой растительности. Предварительно, пострадавших нет.

Аэропорт Волгограда временно закрывали для безопасности полетов пассажирских самолетов.

Местные жители рассказали SHOT, что ночью надо городом было слышно 7-10 взрывов. Также был слышен звук мотора и видны яркие вспышки над Волгой. Также о громких звуках сообщили жители соседнего города Волжский.

По данным Минобороны РФ, силы ПВО за ночь уничтожили 54 украинских беспилотника над регионами России.11 БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области.