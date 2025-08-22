Власти США проверят американские визы 55 миллионов иностранцев

Администрация президента США проверит законность нахождения в стране более чем 55 млн обладателей виз.

Госдепартамент США объявил, что все иностранцы, имеющие действующие визы, подлежат "постоянной проверке" на предмет любых признаков, указывающих на нарушения при получении визы. Если нарушения будут выявлены, визы аннулируются, а иностранец будет депортирован, передает Associated Press.

Поводами для аннулирования визы могут стать: нарушение сроков пребывания в стране, преступная деятельность, любая форма участия в террористической деятельности или причастность к финансированию и любой другой поддержке террористической деятельности.

Во вторник администрация Дональда Трампа заявила, что при оценке заявлений на американские долгосрочные визы власти будут проверять соискателей на "антиамериканские взгляды", в том числе в соцсетях.

"Американские льготы не должны предоставляться тем, кто презирает страну и пропагандирует антиамериканскую идеологию", — заявил представитель миграционной службы Мэтью Трагессер. "Иммиграционные льготы, включая право жить и работать в Соединённых Штатах, остаются привилегией, а не правом", - добавил чиновник.