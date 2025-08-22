22 Августа 2025
Общество В России Донецкая Народная Республика
Фото: Накануне.RU

Пушилин обрадовал, что дальнейшее сокращение подачи воды не обсуждается

Сокращение графика подачи воды в ДНР не обсуждается, в этом нет необходимости. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Также он сказал, что "те меры, которые предпринимаются, они достаточно действенны уже сейчас". Среди них: построенный трубопровод из Монаховского карьера, который ежесуточно дает 3,5 тыс. кубометров воды. А строящийся водовод из Углегорского водохранилища даст около 100 тыс. кубометров в сутки для Енакиевской группы городов. На юге ДНР строится водовод из Павлопольского водохранилища. Воду из него перебросят в Старокрымское — единственный источник снабжения Мариуполя. Готовность водовода уже составляет 50%.

Накануне глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заверил, что задача по решению проблемы с водой в ДНР будет решена. Сейчас этому мешает жара, из-за которой более 50 тыс. кубометров воды ежедневно испаряется из водохранилищ, а также украинские беспилотники.

Однако никаких даже примерных сроков улучшения ситуации власти не называют. Пушилин снова сказал в эфире Первого канала, что надежда на канал Северский Донец — Донбасс, который рассчитывают восстановить в сжатые сроки, но после его освобождения. Для этого все готово.

При этом жесточайший режим экономии воды, который был введен с 21 июля (раз в три дня на 4 часа), негласно был еще больше ужесточен в начале августа. Вода стала подаваться только к 19 часам и только для самых нижних этажей, а во многих районах ее вообще не бывает. Власти разводят руками — не хватает давления. Большинство жителей вынуждены таскать воду из подвалов домов, где она есть, или из бочек, где они есть и иногда наполняются. Ни помыться, ни постирать, ни помыть посуду нормально уже невозможно. Сколько это продлится, неизвестно.

Хотя власти говорят о стабильной ситуации и о принимаемых мерах, люди возмущены и обозлены. Ни одного положительного комментария в соцсетях нет. Руководству ДНР в массовом порядке выражается крайнее недоверие.

