Стало известно о росте числа вакансий для подростков в нескольких сферах

Количество доступных кандидатам от 16 лет вакансий увеличилось в текущем году в нескольких сферах.

Лидером стала профессия специалиста поддержки. Количество таких вакансий увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2024 годом. Эти сотрудники должны уметь отвечать по шаблонам, а затем направлять вопрос техническому специалисту. Поваров-кассиров от 16 лет в заведения общепита искали на 63% чаще. Больше стало вакансий для курьеров и почтальонов.

Наибольшее количество вакансий, доступных подросткам, размещают работодатели из ритейла, транспорта и логистики, ИТ-сферы и маркетинга, общепита и продаж. Школьникам чаще предлагают работу в качестве курьеров, промоутеров, клиентских менеджеров, операторов колл-центров, озеленителей, продавцов-консультантов, официантов, сообщают "Известия".

В России количество вакансий для курьеров во втором квартале текущего года сократилось на 7% год к году. При этом количество резюме выросло на 102%.