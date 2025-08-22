В ближайшие 10 лет в России запустят шесть лунных миссий

В ближайшие 10 лет в России запустят шесть лунных миссий, две астрофизические обсерватории и два аппарата для изучения Солнца и космической погоды.

Как заявил президент Российской академии наук Геннадий Красников, также в планах запустить одну автоматическую межпланетную станцию и как минимум один новый биологический спутник. По его словам, в июне текущего года глава государства Владимир Путин утвердил беспрецедентную по объему финансирования программу развития отечественной космической отрасли.

Она ставит перед учеными задачу попасть в тройку мировых лидеров в области космической науки. Программа "Космическая наука" охватывает несколько ключевых направлений, главное из которых — изучение дальнего космоса и объекты Солнечной системы (основные усилия - экспедиция на Венеру).

Также отечественных специалистов интересуют биологические исследования в космосе. Значительная часть федерального проекта посвящена исследованию и освоению Луны, сообщают "Известия".

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия должна создать многоразовую ракету-носитель – это удешевит космические запуски.