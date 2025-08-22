Количество погибших в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень выросло до пяти

Водитель грузовика Sitrak, пострадавший в автоаварии на трассе под Тугулымом, скончался в больнице в Тюмени.

Таким образом, количество погибших в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень выросло до пяти, сообщает РИА Новости.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 17 августа на 267-м километре автодороги Екатеринбург - Тюмень вблизи поселка Тугулым. Sitrak с прицепом, не выдержав дистанцию на светофоре, наехал на легковой автомобиль Chery, отбросив тот на грузовик MAN, который от удара съехал в кювет.

В результате находившиеся в Chery четверо человек погибли. Водитель Sitrak был госпитализирован. Водитель MAN не пострадал.

Ранее в Екатеринбурге "Газель" опрокинулась после ДТП с автобусом.