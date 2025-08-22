Алиев: Азербайджан должен постоянно находиться в состоянии готовности к войне

Ранее МИД Армении и Азербайджана обнародовали проект мирного договора между странами.

Отмечается, что за последние годы значительно увеличена численность сил специального назначения, созданы новые подразделения коммандос .

Глава государства Ильхам сослался на непредсказуемость мировых процессов, сообщает Haqqin. Из-за них "невозможно предугадать, что будет завтра". Президент указал, что армия страны уже располагает современными беспилотными летательными аппаратами, артиллерийскими системами и модернизированными боевыми самолетами.

Вооруженные силы Азербайджана должны постоянно находиться в состоянии готовности к войне .



