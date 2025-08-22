Прокуратура РФ запросила бывшему генералу Оглоблину 12,5 лет колонии

Прокуратура в ходе прений сторон запросила 12,5 лет колонии строгого режима для бывшего генерал-майора, начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС России Александра Оглоблина.

Ему также запросили штраф в 60 млн руб. Дело слушается в 235-м гарнизонном военном суде в закрытом режиме. Следствие считает, что в 2016–2021 гг. генерал получил от представителей ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" взятки на 12 млн руб. за покровительство при исполнении госконтракта на поставку средств связи на сумму более 1,2 млрд руб. Изначально Оглоблин фигурировал в деле как свидетель. В октябре 2024 года он стал обвиняемым и был отправлен в СИЗО.

Это не первый процесс в отношении Оглоблина. В феврале 2022 года Московский гарнизонный военный суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы за хищение 1,6 млрд руб. бюджетных средств при исполнении госконтракта на цифровизацию вооруженных сил. Генерал, лишенный званий и орденов, заключил сделку со следствием, и дело было рассмотрено в особом порядке. В июле 2023 года. меру наказания ему изменили на исправительные работы, но уже в сентябре это решение суда было отменено. В декабре 2023 года он вышел на свободу, сообщают "Ведомости".