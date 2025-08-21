Нетаньяху о боях в Газе: "Мы приближаемся к завершению войны"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о скором прекращении боев в Газе. По его словам, вопрос будет быстро решен, когда Израиль возьмет под свой контроль анклав.

В интервью телеканалу Sky News он также добавил, что ЦАХАЛ (армия Израиля) возьмет под контроль Газу в любом случае, даже если движение ХАМАС согласится на соглашение.

"Мы все равно это сделаем, здесь нет никаких сомнений - ХАМАС не останется в Газе. Мы приближаемся к завершению войны - войны на семи фронтах, в которой участвуют Иран и его сателлиты. Я неоднократно говорил, что эта война может закончиться уже сегодня: она закончится, если ХАМАС сложит оружие и освободит оставшихся 50 заложников. Моя цель - не оккупировать Газу, а освободить Газу, освободить их от тирании ХАМАС, освободить Израиль и других от террористов ХАМАС, дать Газе и Израилю другое будущее", - заявил Нетаньяху.

Сегодня представитель израильских вооруженных сил бригадный генерал Эффи Дефрин заявил, что ЦАХАЛ начала наступление на Газу. Ранее сообщалось, что израильская армия призвала десятки тысяч резервистов.

В Газе сейчас проживает более миллиона человек, в том числе сотни тысяч беженцев. Ранее сообщалось, что израильская армия уже контролирует около 75% территории сектора Газа, где на площади 360 кв. километров проживает более 2 млн человек.