Суд в Москве запретил мем из фильма "Большой куш" про цыган

Останкинский суд Москвы запретил мем с персонажами фильма "Большой куш" Гая Ричи и цитатой из того же фильма в переводе Дмитрия "Гоблина" Пучкова (в его версии перевода сам фильм тоже называется по-другому и представляет из себя матерный глагол".

Суд запретил кадр с персонажем Томми (его играет Стивен Грэм). Персонаж комментирует свое отношение к цыганам из местного табора. По мнению суда, нецензурный мем содержит признаки разжигания ненависти. Судебное постановление было вынесено еще 16 июля, но СМИ с подачи Telegram-канала "Осторожно, новости" обратили внимание на него только сейчас.

Автор пародийного перевода Дмитрий Пучков отметил, что решение суда у него вызывает недоумение. "Никакого "посыла" там [во фразе об отношении одного из героев к цыганам] нет. Там герои озвучивают свои расистские взгляды. Происходящее [запрет мема] ничего кроме изумления не вызывает. Так скоро запретят к показу "Щит и меч" и "17 мгновений весны" — там озвучивают нацистские идеи и ходят со свастиками", - цитирует "Гоблина" РБК.