У суда нет официальных сведений о местонахождении Тимура Иванова

Суд в Москве отложил на 2 октября проверку обоснованности заявления банка ПСБ, который требует признать банкротом бывшего замминистра обороны Тимура Иванова.

Причиной стало отсутствие у суда официальных сведений о его местонахождении, пишет РБК. Хотя адвокат Денис Балуев сообщил, что Иванов содержится в СИЗО-2 "Лефортово", судья решил дождаться подтверждения этой информации из изолятора.

Как сообщалось, долг по банковскому кредиту Иванова, на чьем банкротстве настаивает ПСБ, составляет 175 млн рублей.

1 июля Мосгорсуд приговорил бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова к 13 годам колонии общего режима по делу о растрате более 216 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и выводе 3,9 млрд руб. из банка "Интеркоммерц". Также бывшему военному чиновнику назначен штраф в размере 100 млн руб. Он лишен государственных наград.