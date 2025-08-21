В Госдуме поддержали Володина по релокантам

Вернувшиеся в Россию релоканты уже не смогут жить, "как раньше". Такое мнение высказал председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, поддержав спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Володин заявил о возможном запрете для релокантов трудоустройства на госслужбу и компании с госучастием. Пискарев напомнил, что уже сейчас при оформлении на госслужбу граждане проходят проверку, и факт проживания и работы за рубежом не останется без внимания компетентных органов.

"Те, кто уехал, свой выбор сделали. Ожидаемо: западным хозяевам они оказались не нужны. Но и думать, что после возвращения в Россию, получится жить "как раньше" не стоит. Такова цена предательства", - написал депутат.

По результатам опроса ЦСП "Платформа" и Центра социально-политических исследований и информационных технологий РГГУ 2023 года, отношение россиян к уехавшим скорее негативное: 31% однозначно осудили бегство за границу, а 58% - в той или иной степени. Одобрили это только 10% респондентов. Остальные высказались нейтрально или затруднились ответить.

По самым последним данным ВЦИОМ, которые вышли на днях, 33% считают, что надо жить в той стране, где тебе будет хорошо, а 59% - в родной стране. В 2021 году было 51% и 42% соответственно. Перелом произошел после начала СВО.