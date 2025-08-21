21 Августа 2025
Ирина Роднина против пенсий

Общество Ставропольский край
Фото: Накануне.ru

В Ессентуках разгорелся спор вокруг несанкционированного памятника детям войны

В Ессентуках разгорелся спор по поводу скульптурной композиции "Дети войны".
Скульптура появилась на днях в одном из городских парков – у мемориала труженикам тыла и детям войны. Одним горожанам работа скульптора понравилась, другие нашли ее слишком любительской и даже оскорбляющей память тех, в чью честь установлена.

Позже выяснилось, что автор – 85-летний ессентукский пенсионер Анатолий Баранов, скульптор-любитель. Также оказалось, что никакого разрешения на установку памятника ему городские власти не давали.

В итоге с пенсионером договорились: власти решили перенести скульптурную композицию на одно из кладбищ – в мемориальную зону.

За Баранова, который ранее бесплатно и самостоятельно взялся за восстановление городского памятника Ленину, заступился глава города Владимир Крутников.

"Так он [Баранов] видит образ детей войны. Надеюсь, он наш чат не читает, поскольку некоторые совсем не сдержаны в своих суждениях. Сейчас с ним разговаривал, он никого не хотел оскорбить, радуется что со скульптурой все фотографируются (хорошо, он не знает, для чего были эти фотографии). Да, он не прав, что установил композицию без соответствующего разрешения и согласования (хотя, кто-то из депутатов ему сказал, что сделать так можно). Демонтаж будет произведен. Композиция будет перевезена на Братское кладбище. Но обижать пожилого человека, который хотел сделать городу подарок, явно неправильно. Поэтому все комментарии, касаемо композиции будут удалены", - написал глава города в своем Telegram-канале.

Теги: ессентуки, скульптура


