Прокуратура проверит детсад в Каменске-Уральском, где ребенку прищемило палец

Прокуратура организует проверку в детском саду № 8 в Каменске-Уральском, где, по данным СМИ, травмировалась трехлетняя девочка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного ведомства, инцидент произошел 20 августа. Ребенок прищемил палец левой руки дверью, однако воспитатель решила не вызывать "скорую", а только сообщила о произошедшем матери воспитанницы.

Мама вызвала бригаду медиков для помощи дочери. После осмотра маленького пациента доставили в ГАУЗ Свердловской области "Городская больница г. Каменск-Уральский", от дальнейшей госпитализации семья отказалась.

"В соответствии с положениями действующего законодательства образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних в период пребывания их в учреждении. Будет дана правовая оценка действиям сотрудников дошкольного учреждения в части соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", - пояснили в прокуратуре.

Проводится доследственная проверка.