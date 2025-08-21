Украина допускает сценарий заморозки военного конфликта по линии фронта

Украина допускает сценарий заморозки военного конфликта по линии фронта, оставляя занятые Россией территории де-факто под ее контролем, но де-юре — украинскими, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

При этом он добавил, что "в дальнейшем" Киев намерен вернуть эти территории "экономическими, дипломатическими и другими средствами".

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил сегодня, что не намерен выводить ВСУ из Донбасса. По информации Axios, Россия требует полного вывода украинских войск из Донецкой и Луганской областей для достижения мирного соглашения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня заявил журналистам, что Россия "поддерживает принципы гарантий безопасности, согласованные в Стамбуле в 2022-м, все остальное - бесперспективные затеи".