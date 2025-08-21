На рейсе "Уральских авиалиний" из Москвы в Сочи внезапно умер пассажир

На рейсе "Уральских авиалиний" из Москвы в Сочи произошел новый инцидент. На этот раз скончался пассажир.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиаперевозчика, все случилось сегодня, 21 августа, во время выполнения рейса U6-185 "Москва – Сочи". Один из пассажиров – 56-летний мужчина – внезапно потерял сознание. Экипаж немедленно приступил к оказанию первой помощи и реанимационных мероприятий.

Командир воздушного судна принял решение срочно сесть в ближайшем аэропорту Минеральные Воды и вызвал реанимационную бригаду. Однако спасти мужчину не удалось: прибывшие на борт медики лишь констатировали смерть пассажира. Что стало причиной гибели, неизвестно.

Напомним, за этот месяц это уже второе ЧП с рейсом "Уральских авиалиний" из Москвы в Сочи. В первых числах августа самолет ушел на запасной аэродром после передачи кода 7700 – "серьезное происшествие". Оказалось, что на борту сработала сигнализация, не позволяющая безопасно продолжить полет.

В итоге самолет благополучно приземлился в Астрахани. После осмотра воздушного судна в аэропорту были выявлены следы задымления в одном из багажных отсеков. Прокуратура организовала проверку.