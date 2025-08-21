Камеры смогут фиксировать правонарушения самокатчиков на Урале только через 3-5 лет

Отслеживать правонарушения самокатчиков с помощью камер в Свердловской области удастся только через 3-5 лет. Такой прогноз сделал врио замначальника Центра автоматической фиксации нарушений ПДД областной Госавтоинспекции подполковник полиции Сергей Кобяков.

"С помощью комплексов фото- видеофиксации мы пока не можем фиксировать административные правонарушения, связанные с движением самокатов либо других средств индивидуальной мобильности. Однако прогресс не стоит на месте. Полагаю, что в течение 3-5 лет мы к этому придем. Может быть, произойдет все раньше", - заявил Кобяков во время пресс-конференции.

Напомним, что только вчера самокатчик из Челябинска в Екатеринбурге сбил 6-летнюю девочку, возвращающуюся вместе с мамой из детского сада. Ребенка пришлось госпитализировать. После этого было возбуждено уголовное дело по ст. 268 УК РФ "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта".