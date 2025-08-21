Игорь Бабушкин сообщил, что в Астрахани отремонтируют дополнительно 3,5 км изношенных коммунальных сетей

"Отремонтируем еще более 3,5 км изношенных коммунальных сетей в Астрахани", - сообщил в своем телеграмм-канале и официальном канале в MAХ губернатор региона Игорь Бабушкин.

Это станет возможным, благодаря тому, что Правительством Российской Федерации одобрило региону заявку на сумму 817,4 млн рублей на модернизацию ЖКХ за счет казначейских инфраструктурных кредитов.

"Выделенные средства в полном объеме направим на капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в областном центре", - подчеркнул Игорь Бабушкин.

Ремонтные работы позволят снизить аварийность, значительно повысить качество предоставляемых коммунальных услуг для более чем 200 тысяч астраханцев, а также построить свыше 30 тысяч квадратных метров жилья и новые социальные объекты.

"Отмечу, износ сетей в городе составляет 92%, средства на исправление ситуации нужны колоссальные. Из федерального бюджета уже привлечено 9,5 млрд рублей по всем направлениям Инфраструктурного меню. Результатом стало трехкратное снижение аварий и жалоб", - отметил глава Астраханской области.

И поблагодарил Минстрой России, Марата Хуснуллина, а также Фонд развития территорий и задействованные федеральные министерства за взаимодействие, помощь и возможность реализации таких важных для регионов мероприятий.