КДК оштрафовал игроков и тренера "Торпедо" после матча с "Уралом"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза назначил штраф московскому "Торпедо", а также его игрокам и тренеру. Поводом для этого стали нарушения в матче с екатеринбургским "Уралом".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РФС, по решению КДК за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений "Торпедо" оштрафовано на 100 тысяч рублей. Кроме этого, за выход за пределы технической зоны футболисты столичного клуба Ростислав Солдатенко и Андрей Костин оштрафованы на 5 тысяч рублей каждый.

Также за неспортивное поведение игрока москвичей Гулжигита Алыкулова он оштрафован на 10 тысяч рублей. Наконец, за выход за пределы технической зоны тренеру "Торпедо" Павлу Кирильчику назначен штраф в 5 тысяч рублей.

К екатеринбургской команде вопросов у КДК не возникло.

Напомним, матч Первой лиги "Торпедо" – "Урал" состоялся в этот понедельник, 18 августа. Хозяева поля одержали победу со счетом 1:0.