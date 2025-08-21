КДК оштрафовал игроков и тренера "Торпедо" после матча с "Уралом"
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза назначил штраф московскому "Торпедо", а также его игрокам и тренеру. Поводом для этого стали нарушения в матче с екатеринбургским "Уралом".
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РФС, по решению КДК за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений "Торпедо" оштрафовано на 100 тысяч рублей. Кроме этого, за выход за пределы технической зоны футболисты столичного клуба Ростислав Солдатенко и Андрей Костин оштрафованы на 5 тысяч рублей каждый.
Также за неспортивное поведение игрока москвичей Гулжигита Алыкулова он оштрафован на 10 тысяч рублей. Наконец, за выход за пределы технической зоны тренеру "Торпедо" Павлу Кирильчику назначен штраф в 5 тысяч рублей.
К екатеринбургской команде вопросов у КДК не возникло.
Напомним, матч Первой лиги "Торпедо" – "Урал" состоялся в этот понедельник, 18 августа. Хозяева поля одержали победу со счетом 1:0.