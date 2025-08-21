Югра получит инфраструктурный кредит почти в 27,2 миллиарда

Губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил о том, что одобрена заявка автономного округа на предоставление инфраструктурного кредита по объектам жилищно-коммунального хозяйства. Его общая сумма – почти 2,7 млрд руб. Решение принято сегодня на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в России. Благодаря этому удастся реализовать пять инфраструктурных проектов.

Это реконструкция инженерных коммуникаций в Горноправдинске, включая строительство новой котельной и обновление очистных сооружений, капитальный ремонт системы водоотведения Сургутского района, троительство котельной в районе поселка Юность (Сургут), модернизация и развитие системы водоснабжения и водоотведения поселка Юность в Сургуте, расширение и обновление системы теплоснабжения Сургута.

Эти проекты значительно улучшат качество тепло-, водоснабжения и водоотведения для 64 тыс. жителей автономного округа, а также позволят подключить к централизованным системам запланированные к строительству до 2035 г. 610,2 тыс. кв. м нового жилья, написал Руслан Кухарук в своём telegram-канале.