Белоруссия рассматривает вопрос оснащения комплексов "Полонез" ядерными боеголовками

Белоруссия рассматривает возможность оснащения ракетных комплексов "Полонез" ядерными боеголовками. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

"Уже ставятся вопросы оснащения этих ракет ядерными боеголовками. И как интегрировать технологии "Орешника", может быть, в какие-то ракеты совместные", - цитирует его БелТА.

Ранее сообщалось, что на российско-белорусских учениях "Запад-2025" 12-16 сентября этого года военные двух стран отработают планирование применения ядерного оружия и "Орешника". Как сообщил журналистам министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, это ядерное оружие для страны - важный элемент стратегического прежде всего сдерживания.