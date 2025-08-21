21 Августа 2025
Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

Столица Югры приняла полуфинал конкурса "Большая перемена" – часть нацпроекта "Молодёжь и дети"

В Ханты-Мансийске проходит полуфинал Всероссийского конкурса "Большая перемена". Участвуют в нём более 1 тыс. школьников 8-11 классов и студентов учреждений среднего профессионального образования из Уральского и Приволжского федеральных округов. Соревнование проходит в две смены. Подробнее – в материале Накануне.RU.

"Большая перемена" – флагманский проект Движения Первых. Конкурс проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), министерства просвещения России и Министерства науки и высшего образования России. С 2025 г. "Большая перемена" стала частью национального проекта "Молодёжь и дети". В столицу Югры прибыли участники из Курганской, Челябинской, Тюменской, Свердловской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Оренбургской и Кировской областей.

В Ханты-Мансийске для участников подготовлена насыщенная программа: конкурсные испытания, интерактивные лекции, мастер-классы, экскурсии по городу. В этом году тема конкурса – "От мечты к свершениям". У школьников и студентов есть возможность рассказать о своей мечте и вместе с командой сделать первые шаги к ее реализации. По итогам всех полуфиналов в финал "Большой перемены" пройдут 1500 школьников и 600 студентов. Победители конкурса получат до 1 млн руб. и дополнительные баллы при поступлении в вуз. От Югры в полуфинале "Большой перемены" участвует 81 человек: 60 школьников и 21 студент из 16 муниципальных образований региона.

Первый день каждой смены (13 и 19 августа) отведён для знакомства с городом – для участников прошли обзорные экскурсии с посещением главных достопримечательностей Ханты-Мансийска (стела – памятник "Первооткрывателям земли Югорской", Центр зимних видов спорта им. Филипенко, культурно-туристический комплекс "Археопарк", Парк имени Бориса Лосева). Второй день отведён просветительской и спортивной программе. В третий день участники занимаются конкурсной программой (решение кейсов), также для них организованы прикладные мастер-классы на выбор (создание аромасвечи, новогодней игрушки, глиняного кулона, национальной фенечки и так далее). В четвертый день – также конкурсная программа (защита кейсовых решений).

Школьники(2024)|Фото: Накануне.RU

Во время первой смены, которая прошла 13-16 августа, полуфиналисты посетили лекции и мастер-классы, пообщались с экспертами и смогли стать ближе к своей мечте – они делились своими самыми заветными желаниями и вместе с командой работали над планом ее реализации. На объединенных полуфиналах старшеклассники и студенты колледжей выполняют не только конкурсные задания, но и становятся участниками образовательной программы, посещают культурные и природные достопримечательности региона, который принимает полуфинал. Участники первенства доказали, что уже готовы к реальным делам и могут менять мир вокруг. Они проявили настоящую креативность, работая в команде и решая увлекательные кейсы.

Единая тема всех конкурсных этапов – "От мечты к свершениям". На дистанционных этапах ребята делились своей заветной мечтой, а уже на очном этапе вместе с командой делали первый шаг к её реализации. В год защитника Отечества, объявленном президентом Владимиром Путиным, и год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне отдельные новые задания посвящены теме "Памяти поколений".

"Полуфинал первой смены стал праздником творчества, дружбы и смелых идей. Вы доказали, что способны мыслить нестандартно и работать в команде. Поздравляю вас с прохождением этого этапа. Особую благодарность выражаю организаторам и партнерам за доверие и возможность провести полуфинал в Ханты-Мансийске. Мы вместе создаём место, где рождаются таланты и зажигаются звезды. Обязательно возьмите с собой теплоту этих дней, северное сияние наших эмоций и уверенность – вы можете всё", - сказала директор Мастерской талантов "Сибириус" Анна Шишкина.

Вторая смена началась 19 августа. Церемония закрытия полуфинала запланирована на 22 августа. Отметим, участники "Большой перемены" могут получать высокие награды за свою работу. Ранее ученик гимназии Салманова в Сургуте Глеб Равков и Кристина Гонцовская стали победителями всероссийского конкурса "Большая перемена" и в награду получили возможность совершить на борту атомного ледокола "50 лет Победы" путешествие на Северный Полюс. Там они провели научные исследования.

В финал "Большой перемены" по итогам всех полуфиналов выйдут 1,5 тыс. учеников 8-10 классов и 600 студентов колледжей. Решающий этап для старшеклассников пройдёт в МДЦ "Артек" в ноябре, а для студентов СПО – также в ноябре, но уже в Нижнем Новгороде. Победители и призёры "Большой перемены" получат до 1 млн руб. на образование, саморазвитие или запуск своего проекта, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы.

