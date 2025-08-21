Россияне подали уже в полтора раза больше заявок на ДЭГ, чем в прошлом году

Желающих проголосовать на выборах в сентябре дистанционно в 1,7 раза больше, чем в прошлом году, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. По данным на 20 августа, на ДЭГ подано почти 870 тыс. заявлений.

Единый день голосования (ЕДГ) в этом году состоится 14 сентября. ДЭГ будет проводиться в 24 регионах. А в целом выборы разного уровня пройдут в 81 регионе.

Лидерами по числу заявок, поданных на ДЭГ, являются Ростовская область. Чувашия и Свердловская область.

Подать заявку на проведение дистанционного голосования может любой регион. ЦИК заявляет, что не одобряет все заявки подряд, а оценивает возможности каждого конкретного региона провести ДЭГ.