Общество Свердловская область
Фото: скриншот видео телеграм-канала &quot;ЧУКРЕЕВ&quot; | t.me/Chukreev1992

Екатеринбургская молодежь, пострадавшая от компании RC Group, просит Бастрыкина о возбуждении уголовного дела

Группа молодых людей из Екатеринбурга снова обратилась в главе СК России Александру Бастрыкину, но теперь уже с просьбой поспособствовать возбуждению уголовного дела в отношении компании RC Group. Пострадавшие уверены, что их втянули в "финансовую пирамиду", а сама компания запугивает недовольных связями в Москве. Видеообращение в своих соцсетях опубликовал общественник Дмитрий Чукреев.

Потерпевшие от действий компании RC Group обращаются за помощью к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину(2025)|Фото: скриншот видео телеграм-канала "ЧУКРЕЕВ" | t.me/Chukreev1992

Ранее он подробно описал схему вовлечения новых участников в компанию. RC Group приглашает потенциального участника в офис для обсуждения бизнес-идеи, проводят лекцию и убеждают оформить кредитную карту на 100 тыс. рублей, взамен передав эту сумму наличными обратно. За эти средства участник якобы приобретает право на пользование программного обеспечения "RC OFFICE" и возможность продажи права его использования третьим лицам.

Двое пострадавших - Анастасия и Евгений, когда поняли, что их обманули, обратились с претензией к RC Group, однако остались проигнорированы. Обращение в суд тоже ничего не дало, однако уже апелляционный суд встал на сторону пострадавших, обязав компанию вернуть обоим истцам по 100 тыс. рублей, выплатить по 4 тыс. рублей в качестве морального вреда и штраф по 52 тыс. рублей.

"ООО "УК "Эрси Групп" с целью привлечения новых сотрудников и получения прибыли была создана видимость бизнес-модели, посредством участия в которой истцы будут распространять приложение другим физическим лицам", - цитирует решение суда Чукреев.

Однако пострадавшим деньги все еще не вернули. Тогда пострадавшие в первый раз обратились к Бастрыкину, после чего началась доследственная проверка. Увы, несмотря на увеличение количества жалоб, никаких сдвигов в ситуации не произошло: следователи все еще изучают документы, не возбуждая уголовное дело. А тем временем RC Group расширяет свой офис в Екатеринбурге и заявляет о связях в Москве.

"Свидетели регулярно ходят на допросы к следователям, а компания даже озвучила свои планы вернуть им деньги. Однако, на сегодняшний день уголовное дело так и не возбуждено. Мы просим вас возбудить уголовное дело и наказать виновных. Мы не хотим, чтобы как мы страдали и наши сверстники", - говорят пострадавшие в видеообращении.

Чукреев выразил надежду, что на примере RC Group "власть докажет, что время финансовых "помоек" и инфоцыганства закончилось".

Теги: Екатеринбург, RC Group, Бастрыкин, видеообращение, уголовное дело


