Арифметика: Донецк обеспечен водой менее чем на 5%

Хотя глава ДНР Денис Пушилин говорит, что регион обеспечен водой на треть, если судить по графику подачи воды, это не более 5%, а по факту — еще меньше.

Издание "Антифашист" пишет, что такой результат дает простая арифметика. В Донецке вода подается раз в трое суток на 4 часа, а 4 из 72 — это 5%. На самом деле и этот график не соблюдается, так как вода идет не раньше 7 часов вечера, а не с 5. И хотя на первых этажах она задерживается дольше, почти везде выше 2-3 этажа она не поднимается. То есть если подсчитать средний показатель по всем домам и квартирам Донецка, то это будет несколько процентов. Регион находится в состоянии жесточайшего водного кризиса.

В Енакиево вода подается вообще раз в четверо суток, там высохло Волынцевское водохранилище, где было 12 млн тонн воды. В Енакиево направляется вода из водовода из Дона, уменьшая подачу на Донецк и Макеевку. Было решено строить водовод из Углегорского водохранилища, где пока есть вода. Его планируется закончить к 1 декабря. По словам Пушилина, переброска воды из водохранилища даст дополнительно 100 тыс. кубометров воды для енакиевской группы городов, что позволит сэкономить водные резервы для Донецко-Макеевской агломерации.

Что будет к декабрю, еще неизвестно, но вода нужна жителям каждый день. Власти же разводят руками — воды нет. Сам Пушилин признал, что создать давление в трубах не получается. Вода бывает раз в трое суток только на нижних этажах, и то не везде. Все остальные вынуждены таскать воду домой из подвалов или бочек, но они есть тоже не везде и далеко не всегда с водой. Что значит бочка с несколькими кубометрами воды на тысячи человек вокруг? После их заполнения они опустошаются практически сразу же, после чего людям приходится ждать несколько дней до следующего наполнения, а после отстоять в очереди и успеть набрать заветные несколько емкостей. А многие уходят ни с чем, так как воды хватает только на первые несколько десятков счастливчиков.

Жители не понимают, где обещанная треть от 100%, если воды в кранах нет неделями. Но Пушилин отчитывается именно о таких цифрах.

"Нам необходимо 850 тыс. кубов для обеспеченности водой без учета водопотерь. Сейчас водовод из реки Дон дает 250 тыс. кубов, еще примерно такое же количество мы добирали из наших резервных водохранилищ, но за это время они практически не восполнялись, и мы их выпили. Из тех оставшихся резервов до той переброски, которую мы сейчас в среднесрочной перспективе реализовываем, у нас получается порядка 250 тыс. кубов — это водовод из реки Дон и где-то еще от 50 до 60 тыс. кубов — это то, что нам получается еще добрать", — рассказал он.

Но эти цифры никак не вяжутся с реальной ситуацией. Если подавалось порядка 500 тыс. кубометров, а стало около 300 тыс., то это лишь полуторное сокращение. Но практически везде вода исчезла вовсе. Произошло уменьшение объемов подачи в несколько раз. А перспектив улучшения ситуации власти не обещают, давая лишь общие обещания, что проблема в будущем будет решена. Но когда?

На состоявшейся на днях прямой линии Пушилина были сделаны заявления, что власти работают и делают все возможное. Так, уже закуплено оборудование для ремонта канала из Северского Донца, нужно лишь подождать, пока его освободят. Самым популярным комментарием под новостью на странице "Воды Донбасса" стал тот, что люди годами ждут, а воды все нет.

"Помню лето 2022 года, обещание по поводу строительства водовода Дон - Донбасс. Прошло 3 года. Теперь призывы экономить воду, которой и так нет в кране. Реальность 2025 года: оборудование закуплено для ремонта канала, но, увы, Славянск надо освободить", — написала Людмила Б.

Если проблема с хотя бы более-менее нормальным обеспечением водой не будет решена, Донбасс опустеет, пишут в СМИ. Люди не могут годами жить без воды. А их призывают просто терпеть.

"В столице Донбасса — гуманитарная катастрофа", — описывает реальность военкор Юрий Котенок.