21 Августа 2025
Образование Челябинская область
Фото: Накануне.RU

1 сентября обновленная образовательная инфраструктура Южного Урала примет челябинских учеников

1 сентября в Челябинске распахнет двери для своих учеников новая школа в 20 микрорайоне города, сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Алексей Текслер.

Школа станет частью образовательного центра «Ньютон». Она рассчитана на 1,5 тысячи учеников. Это особенно важно для нового района, где была явная нехватка мест в образовательных учреждениях.

Школа №4 в Ханты-Мансийске(2025)|Фото: Накануне.RU

«Получился современный и хорошо оснащенный объект. Отдельный учебный блок для младших школьников, специализированные учебные кабинеты. В школе собственный медиацентр, студия звукозаписи, центр детских инициатив, библиотека с читальным залом. Есть даже собственный технопарк «ГравITация». Не забыли о физической подготовке: новая школа оснащена уличным спортивным ядром, игровым и тренажерным залом», - отметил Алексей Текслер.

И добавил, что школа будет сотрудничать с вузами региона в части профориентации.

«Младший сын в этом году пойдёт в первый класс. И как же мы с мужем рады, что учиться он будет буквально напротив дома!» — поделилась эмоциями мама двоих детей Светлана.

Открытие школы №133 в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

Она отметила - важно, что первокласснику не придётся переходить через широкую и оживлённую улицу Братьев Кашириных.

«Сынок будет учиться в очень современном новом здании, за строительством которого мы наблюдали с момента, когда начались работы на котловане. Зачисление давно прошло, педагог у нас прекрасный. С нетерпением ждём 1 сентября!», - сказала мама первоклассника.

Отметим, что на Южном Урале вообще идет активное модернизация инфраструктуры образовательной среды.

Так, 1 сентября откроется современная школа в Магнитогорске с бассейном на 1224 места, еще одна новая школа в Челябинске на 1100 мест в 34 микрорайоне города, школа в Увельском районе на 300 мест. До конца года планируется завершить первую очередь реконструкции Петропавловской школы Верхнеуральском районе.

Всего до конца 2025 года в Челябинской области будет введено в эксплуатацию шесть новых школьных зданий, восемь школ капитально отремонтируют в рамках федеральной программы по поручению Президента, в следующие два года – еще 17 школ. В текущем году завершится ремонт 11 детских садов.

Школа(2024)|Фото: Накануне.RU

А за последние 6 лет в Челябинской области построено 19 школ, 73 детских сада, также ведется строительство межуниверситетского кампуса и открытие новых молодёжных лабораторий.

Ход подготовки образовательных организаций Челябинской области к новому учебному году недавно был рассмотрен на выездном областном совещании под председательством губернатора Алексея Текслера с участием членов регионального правительства и глав муниципальных образований.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«Мы последовательно оснащаем школы и детские сады региона современным оборудованием. За два года направили более полумиллиарда рублей на новые учебники, это больше, чем выделялось за предыдущие пять лет. Передали в 19 муниципалитетов 42 новых школьных автобуса. Всего за последние три года передали 183 единицы», – подчеркнул в ходе совещания Алексей Текслер.

Выступая с докладом, министр образования и науки региона Виталий Литке сообщил, что в 2025 году в 346 школах региона обновляется оборудование по учебным предметам «Труд (Технология)» и «Основы безопасности и защиты Родины». В 2026 году 296 школ получат субсидию на обновление кабинетов физики, изобразительного искусства и музыки.

«Мы обновляем и школьные библиотеки. Большая благодарность, что выделены дополнительные ресурсы, это позволило Челябинской области войти в десятку регионов, обеспечивших 100% закрытие потребности в новых государственных учебниках по всеобщей истории, истории России для 5-11 классов», - отметил Виталий Литке.

В регионе уже завершилась проверка готовности образовательных организаций к новому учебному году. Каждую принимала межведомственная комиссия.

Как подчеркнул министр образования Челябинской области Виталий Литке, образовательную инфраструктуру в регионе развивают комплексно, главная задача - создать для всей молодёжи Южного Урала равные условия.

Губернатор Алексей Текслер неоднократно подчеркивал важность развития образовательной инфраструктуры в регионе.

«Система образования — это не только школы, но и среднее профессиональное образование. Мы лидеры в программе «Профессионалитет», у нас организовано 22 центра, из них 20 образовательных производств — это больше, чем в любом другом регионе страны. Занимаемся профориентацией со школы, открываем инженерные классы, и будем эту работу также продолжать», — заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

алексей текслер, школа, 1 сентября, образовательная инфраструктура


