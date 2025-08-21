Екатеринбуржец отсудил почти 150 тысяч за несостоявшийся отдых в санатории

Житель Екатеринбурга смог вернуть деньги за несостоявшийся отдых в санатории. Для этого ему пришлось обращаться в суд.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в декабре 2024 года уралец заключил договор с ООО "Здоровье" на покупку путевки в санаторий "Жемчужина Зауралья" стоимостью 83 тысячи 600 рублей. Оплата была произведена в полном объеме, однако после этого заявка оказалась аннулирована.

Клиенту предложили рассмотреть другие даты заезда, другой объект, либо написать заявление на возврат денег. Потребитель написал заявление, но средства ему так и не вернули. Тогда он обратился в консультационный пункт для потребителей Южного Екатеринбургского филиала, где ему подготовили письменную претензию о досудебном урегулировании спора. Часть денег после этого вернули, однако возврат оставшейся части затягивался. Был подан иск в суд.

В итоге суд взыскал в пользу уральца: оставшиеся средства по договору об оказании услуг, неустойку за нарушение срока удовлетворения требований потребителя, почтовые расходы, расходы по оплате юридических услуг, компенсацию морального вреда и штраф – всего около 150 тысяч рублей.

